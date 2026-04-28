«Baixo nível»? Comentários de Afonso Leitão geram onda de reações

Afonso protagonizou mais um momento que não passou despercebido na Casa ao cantar uma música de Ariana. Durante a situação, João Ricardo acabou por intervir, pedindo ao colega que parasse de falar dos “palitos” que Ariana terá colocado.

Mais tarde, no Confessionário, João Ricardo foi direto e assumiu acreditar que Afonso poderá acabar por se perder no jogo. Uma opinião partilhada por outros concorrentes, que também não esconderam o incómodo.

Marisa Susana e Daniela consideraram que Afonso tem sempre uma frase preparada para cada pessoa e acreditam que essa estratégia poderá esgotar-se rapidamente. Já Diogo Afonso mostrou-se desagradado com a postura de Leomarte, acusando-o de agir como “uma hiena” ao rir-se das piadas de Afonso.

Também Leandro não poupou nas palavras e classificou o comportamento de Afonso como sendo de “baixo nível”, defendendo que atitudes deste género dizem mais sobre quem as tem.

Com várias críticas a surgirem de diferentes frentes, Afonso volta a estar debaixo de fogo numa fase decisiva do jogo.