No Secret Story 10, Os concorrentes acordam na Malveira e ouvem-se beijos debaixo do edredom entre Ariana e Diogo. Eva comenta no confessionário que presenciou a situação, o que a deixa profundamente irritada. As brincadeiras continuam na cama, levando Eva às lágrimas, deitada à sua frente. Diogo levanta-se e aproxima-se de Eva, constatando que a namorada acorda sempre de mau humor e não está bem.
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Barulho matinal: Ariana e Diogo sob o edredom deixam Eva em lágrimas
- Secret Story
- Ontem às 19:42
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