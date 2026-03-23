Barulho matinal: Ariana e Diogo sob o edredom deixam Eva em lágrimas

No Secret Story 10, Os concorrentes acordam na Malveira e ouvem-se beijos debaixo do edredom entre Ariana e Diogo. Eva comenta no confessionário que presenciou a situação, o que a deixa profundamente irritada. As brincadeiras continuam na cama, levando Eva às lágrimas, deitada à sua frente. Diogo levanta-se e aproxima-se de Eva, constatando que a namorada acorda sempre de mau humor e não está bem.