Bate-boca intenso: Ricardo João e Norberto trocam acusações e o clima aquece

No Secret Story 10, no jardim, o Ricardo João confronta o Norberto por não ter poder de argumentação. Irredutível, o concorrente considera que é dos melhores a argumentar e dos mais ativos na casa. O Ricardo João acusa-o de ter falta de humildade e, já exaltado, diz que o colega é dos piores jogadores pois nem sequer acerta em segredos. O Norberto atira que o Ricardo João não sabe de nada e, sem mais demoras, o último vai até ao confessionário para saber se o colega tem ou não dinheiro para carregar em novas teorias. Na cozinha, a Ana avisa que o confessionário está ocupado pela Luzia e, de forma bastante azeda, o Ricardo João pede-lhe para que nunca mais fale consigo…

Esta semana quatro concorrentes estão nomeados e vão a votações para SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

DIOGO – 761 20 20 06

HUGO – 761 20 20 09

LUZIA – 761 20 20 13

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