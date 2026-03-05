Beijo, ciúmes e revelações: Norberto fala sobre Catarina e deixa recado a Ricardo João

No Secret Story 10, depois de saber que Catarina já contou a algumas pessoas sobre o beijo que deram, Norberto decide também contar, começando por Ricardo João. Se por um lado Catarina garante que o beijo foi recíproco, Norberto conta que quem teve a iniciativa foi ela, deixando Ricardo João surpreendido, mas, no entanto, garante que só tem ciúmes quem namora. Em confessionário, diz achar Catarina muito bonita mas é muito cedo para falar em paixão.

Os nomeados desta semana são:

ANA – 761 20 20 01

HUGO – 761 20 20 09

PEDRO – 761 20 20 15

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?

