No Secret Story 10, durante o pequeno-almoço, o tema de conversa é um eventual beijo que a Sara terá dado ao Norberto na festa da noite anterior. O Hélder parece não acreditar, mas o Tiago e o Pedro garantem que sim até que a própria Sara confirma: houve mesmo um beijo entre os dois. Já sem a Sara, a Luzia comenta tudo com o Hélder e critica a postura da concorrente dizendo que tudo não passa de mais uma estratégia para ter protagonismo. A Luzia acrescenta que a Sara está nomeada e, já que o Hugo gosta da Eva, decidiu ir para o Norberto e, se não fosse ele, seria outro qualquer...
Beijo durante a noite deixa a casa em alvoroço: «Deram na cama...»
Há 2h e 16min
Últimos vídeos
