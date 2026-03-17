Beijo entre Diogo e Ariana à frente de Eva? Aniversário de Norberto marcado por momento inesperado

A festa de aniversário de Norberto trouxe emoções, surpresas e um gesto inesperado entre Diogo e Ariana que deixou os colegas boquiabertos na casa do Secret Story 10.

À meia-noite, a Voz chamou Norberto ao confessionário para lhe dar os parabéns pelo seu aniversário, enquanto os restantes colegas preparavam uma surpresa especial.

Quando saiu do confessionário, Norberto emocionou-se com a receção calorosa e com os colegas a cantarem os parabéns. Após o brinde, chegou a altura de saborear o bolo, mas a celebração ganhou um momento inesperado: Diogo pegou num pedaço de chocolate com a boca e ofereceu-o a Ariana, que aceitou sem hesitar, num gesto que acabou por parecer um beijo.

A reação dos presentes não se fez esperar. Todos ficaram boquiabertos com a aproximação, especialmente Jéssica, que se mostrou pasmada e partilhou com a Voz as suas teorias sobre a relação entre Diogo e Ariana.

Entre surpresas, emoções e momentos inesperados, a festa de Norberto tornou-se um dos acontecimentos mais comentados da semana no Secret Story 10.