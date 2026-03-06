Bem ou mal sucedida? Este foi o resultado da missão de João em que o público participou

No Secret Story 10, João tem uma missão secreta do público: convencer um colega a comprar um jantar consigo. O agente secreto não perdeu tempo e aproveitou o momento de fragilidade de Diogo para pôr o plano em prática. A conversa fluiu e Diogo até pareceu alinhar. Mas será que João conseguiu cumprir a missão? Descubra o resultado.

Os nomeados desta semana são:

ANA – 761 20 20 01

HUGO – 761 20 20 09

PEDRO – 761 20 20 15

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?

