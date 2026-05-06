No “Dois às 10”, recebemos Bernardina e Badoxa. Muito se tem falado sobre a relação que une os dois e, hoje, estão connosco para esclarecer os rumores e falar abertamente sobre esta ligação tão especial. Entre cumplicidade, emoções e muitas revelações, não perca esta conversa única.
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Bernardina abre o coração sobre Badoxa: “Temos um amor muito grande”
- Dois às 10
- Hoje às 11:32
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