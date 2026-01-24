Bernardina Brito recorda percurso difícil na Quinta e surpreende apresentadores com relato

A nostalgia tomou conta do Em Família, que decidiu aderir à tendência viral de revisitar o passado e regressar a 2016. Para isso, o programa recebeu Bernardina Brito, uma das participantes mais marcantes de A Quinta – O Desafio, reality show da TVI que deixou memórias intensas.

Durante a conversa, Bernardina falou abertamente sobre a sua participação, recordando uma fase particularmente complicada da sua vida pessoal. A ex-concorrente confessou que atravessava um momento emocionalmente difícil e que isso acabou por se refletir na experiência dentro da casa.

Entre os temas abordados estiveram também as constantes discussões com Tiago Ginga e a dificuldade de ter de lidar diariamente com ele no mesmo espaço, algo que descreveu como desgastante. Ainda assim, Bernardina destacou que a experiência acabou por contribuir para o seu crescimento pessoal.