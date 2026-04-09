Bernardina Brito relata episódio de violência e faz alerta

Bernardina Brito partilhou um episódio vivido pelo filho mais velho na escola, onde uma tentativa de defesa da irmã acabou por escalar para violência.

De acordo com o relato, o jovem interveio quando um colega estava a abordar a irmã de forma agressiva, o que acabou por desencadear uma troca física entre os dois rapazes. A situação gerou preocupação, mas também um sentimento de proteção por parte da ex-concorrente.

Apesar de não concordar com este tipo de comportamento, Bernardina mostrou compreender o impulso do filho. Ainda assim, não escondeu a indignação face ao sucedido e deixou críticas à educação de algumas crianças: «Ensinar os paizinhos a dar educação».

A partilha rapidamente gerou reações, com opiniões divididas entre compreensão e crítica perante o desfecho do episódio.

