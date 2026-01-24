Bernardina Brito revela o segredo da transformação física que lhe mudou a vida

A nostalgia tomou conta do Em Família, que decidiu aderir à tendência viral de revisitar o passado e regressar a 2016. Para isso, o programa recebeu Bernardina Brito, uma das participantes mais marcantes de A Quinta – O Desafio, reality show da TVI que deixou memórias intensas.

Durante a conversa, Bernardina falou abertamente sobre a sua participação, recordando uma fase particularmente complicada da sua vida pessoal.

A mudança corporal foi outro dos assuntos em destaque, com a convidada a explicar como esse período marcou a sua relação com o próprio corpo e a forma como passou a olhar para si mesma nos anos seguintes.