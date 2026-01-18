Bernardina Brito expôs uma conversa com a filha Kyara, de oito anos, na qual ela revelou ter sido alvo de um comentário menos feliz na escola, por parte de uma colega.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Bernardina Brito revoltada com episódio na escola da filha: «Pura maldade»
- Há 3h e 18min
Últimos vídeos
Últimos vídeos
07:18
Bernardina Brito revoltada com episódio na escola da filha: «Pura maldade»
Há 3h e 18min
05:22
Márcia Soares confirma apoio de Francisco Monteiro na sua nova aventura
16 jan, 12:04
04:07
O novo projeto profissional de Márcia Soares que promete apaixonar
16 jan, 12:00
03:54
Merche Romero alerta Catarina Miranda: «Quando roça o desrespeito, as pessoas deixam de ter valor»
15 jan, 11:07
05:08
Zé Lopes confronta Catarina Miranda: «Acusaste muita gente de estar em televisão por cunhas, incluindo eu»
15 jan, 11:05
08:17
Catarina Miranda revela gestos inesperados de Afonso Leitão: «Está sempre a surpreender»
15 jan, 10:58
06:50
Catarina Miranda sobre a sua viral avó Rosário: «Nasceu para um reality»
15 jan, 10:50
05:09
Cláudio Ramos repõe a verdade depois de 'confronto' de Leandro: "Não gostou muito de uma coisa que eu disse aqui"
15 jan, 10:43
03:59
Catarina Miranda continua «contra casais nos reality shows»: «Não fomos um casal, fomos um par»
15 jan, 10:41
05:18
Personagem ou pessoal real? Catarina Miranda esclarece o mito
15 jan, 10:36
04:24
Em direto, Cláudio Ramos assume ‘erro’ com Leandro: “Tem razão”
15 jan, 10:31
03:47
Adriano Silva Martins avança notícia sobre Bárbara Parada: “Ela está a conhecer outra pessoa"
15 jan, 10:16
06:57
Exclusivo: Após término com Francisco Monteiro, Bárbara Parada tem novo namorado
14 jan, 12:32
05:16
As condições alegadamente impostas por Bárbara Parada no namoro com Francisco Monteiro
14 jan, 12:30
03:42
Cláudio Ramos ‘confronta’ Pedro: “Há alguma coisa que eu tenha dito que tu gostavas de me dizer?”
14 jan, 12:07
08:33
Pedro recorda passado com Marisa: “Nunca vai voltar”
14 jan, 12:06
05:16
Leandro já ligou a Pedro. E esta foi a 'resposta' do vencedor do “Secret Story 9”
14 jan, 11:56
05:16
Pedro revela surpresa com Leandro: “Saímos e apanhamos este choque”
14 jan, 11:55
02:28
Cláudio Ramos questiona Pedro sobre amizade com Marisa Susana: “É uma amiga cá fora?”
14 jan, 11:53
05:45
Pedro defende-se das críticas de Cláudio Ramos: “Estamos há 14 dias cá fora e eu gosto da Marisa de maneira igual”
14 jan, 11:47
05:45
Cláudio Ramos e Pedro ‘confrontam-se’: “Houve atitudes dentro da casa que eu considerei machistas”
14 jan, 11:47
03:09
Cláudio Ramos 'confronta' Pedro: “Achas que eu tenho uma opinião errada?”
14 jan, 11:40
11:49
Morte de Maycon: Tragédia ou aproveitamento público?
13 jan, 12:39
02:34
Jéssica Vieira não quer ter nada a ver com Catarina Miranda: «Ela no canto dela, eu no meu»
13 jan, 12:07
05:33
Jéssica Vieira faz confissão inédita sobre Afonso Leitão: «Tinha medo que me desse esperança de que íamos voltar»
13 jan, 12:05
05:38
Jéssica Vieira revela em primeira mão: «Tenho o coração meio ocupado»
13 jan, 12:00
03:48
Jéssica Vieira em lágrimas com infância humilde: «Nunca faltou o essencial, o resto vamos atrás»
13 jan, 11:52
05:40
Jéssica Vieira recuperou a relação com o pai após o Secret Story: «Ele foi o melhor que soube ser»
13 jan, 11:44
05:12
«Podias ter conhecido a Catarina Miranda antes»: Antes do Secret Story, Jéssica Vieira ficou «à porta» do Big Brother
13 jan, 11:33
05:43
Leomarte sobre ex-concorrente do “Secret Story”: “Não quero esse fantasma na minha vida”
13 jan, 10:28
03:19
Leomarte e Diogo Alexandre reagem à morte de Maycon Douglas
13 jan, 10:21
03:19
“Luto não é espetáculo”. Leomarte e Diogo Alexandre explicam por que não se pronunciaram sobre a morte de Maycon Douglas
13 jan, 10:21
04:50
Depois de polémica, Leomarte chama Daniela Santo de “emplastra” e afirma: “Tenho medo”
13 jan, 10:17
04:50
Leomarte avança morte de familiar de ex-concorrente do “Secret Story”
13 jan, 10:16
06:03
Cláudio Ramos questiona Diogo Alexandre sobre o prémio do “Secret Story”: “Já gastaste o dinheiro todo?”
13 jan, 10:10
01:30
Leomarte surge ao lado de ex-concorrente e revela comentários: “São um casal lindo”
13 jan, 10:02
00:35
Em vídeo emotivo, Renata Reis recorda namoro com Maycon Douglas
12 jan, 11:17
00:12
Vídeo: Maycon homenageado por equipa portuguesa em jogo do campeonato
12 jan, 10:23
05:28
Ainda há provocações e ciúmes? Saiba como está o amor de Pedro e Marisa após a grande vitória
11 jan, 19:14
04:24
Como era a vida de Pedro e de Marisa antes de entrarem no Secret Story? Eles contam tudo
11 jan, 19:08
01:24
Espreite o álbum de fotografias privado de Pedro e Marisa
11 jan, 19:03
01:49
Reviravolta inesperada! Leandro já ligou a Pedro após vitória do Secret Story 9
10 jan, 12:14
02:16
De arrepiar! Renata Reis dedica canção emotiva a Maycon Douglas
9 jan, 09:23
00:36
Bernardo Sousa é surpreendido por Bruna Gomes com um presente inusitado. Descubra o detalhe hilariante
8 jan, 15:10
07:47
Vânia Sá mostra a realidade do processo do parto
8 jan, 13:03
01:00
Catarina Miranda destrói Kina: «Se a minha avó fosse para um programa daqueles, fazer aquelas figuras (…) Eu ia lá buscá-la»
8 jan, 12:45
00:56
«Ela está muito traumatizada»: Catarina Miranda lança farpas explosivas a Kina
8 jan, 12:45
05:10
Marisa e Pedro são surpreendidos pelo pai dele e ela não contém as lágrimas
7 jan, 11:56
06:56
Filho de Ruben e Tatiana Boa Nova surpreende Cláudio Ramos com recado: “Esta é para o Cláudio”
7 jan, 11:06
04:32
Tatiana Boa Nova recorda ansiedade durante o parto do segundo filho: “Deixava de ouvir o coração”
7 jan, 10:58
04:32
Piada de Ruben Boa Nova no parto de Tatiana deixa apresentadores às gargalhadas
7 jan, 10:57
00:58
Vânia Sá sofre "golpe": «O que aconteceu deixou-me paralisada»
7 jan, 10:00
09:40
Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho”
6 jan, 12:38
09:40
Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem”
6 jan, 12:37
09:40
Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever”
6 jan, 12:34
09:40
Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: “Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa”
6 jan, 12:34
09:40
Repórter da TVI avança: “Pode estar o corpo de Maycon dentro da bagageira deste carro”
6 jan, 12:33
09:40
Novo dado na investigação do desaparecimento de Maycon Douglas surge: “Foi enviada uma mensagem do telemóvel de Maycon”
6 jan, 12:31
04:21
Uma semana após vencer o “Secret Story 9”, Pedro admite sentir-se frágil: "Estou ansioso”
6 jan, 11:59
08:01
Marisa revela perguntas insólitas da filha depois da saída dos pais do “Secret Story 9”
6 jan, 11:55
08:01
Em direto, Marisa desaba em lágrimas ao recordar atitude de pai de Pedro
6 jan, 11:54