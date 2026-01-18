VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Bernardina Brito revoltada com episódio na escola da filha: «Pura maldade»

Bernardina Brito expôs uma conversa com a filha Kyara, de oito anos, na qual ela revelou ter sido alvo de um comentário menos feliz na escola, por parte de uma colega. 

  • Há 3h e 18min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Márcia Soares confirma apoio de Francisco Monteiro na sua nova aventura
05:22

Márcia Soares confirma apoio de Francisco Monteiro na sua nova aventura

12:04 16 jan
O novo projeto profissional de Márcia Soares que promete apaixonar
04:07

O novo projeto profissional de Márcia Soares que promete apaixonar

12:00 16 jan
Merche Romero alerta Catarina Miranda: «Quando roça o desrespeito, as pessoas deixam de ter valor»
03:54

Merche Romero alerta Catarina Miranda: «Quando roça o desrespeito, as pessoas deixam de ter valor»

11:07 15 jan
Zé Lopes confronta Catarina Miranda: «Acusaste muita gente de estar em televisão por cunhas, incluindo eu»
05:08

Zé Lopes confronta Catarina Miranda: «Acusaste muita gente de estar em televisão por cunhas, incluindo eu»

11:05 15 jan
Catarina Miranda revela gestos inesperados de Afonso Leitão: «Está sempre a surpreender»
08:17

Catarina Miranda revela gestos inesperados de Afonso Leitão: «Está sempre a surpreender»

10:58 15 jan
Catarina Miranda sobre a sua viral avó Rosário: «Nasceu para um reality»
06:50

Catarina Miranda sobre a sua viral avó Rosário: «Nasceu para um reality»

10:50 15 jan
Mais Vídeos

Mais Vistos

«Sangue por todo o lado»: Cara da TVI vive “pesadelo” inesperado e as imagens impressionam

«Sangue por todo o lado»: Cara da TVI vive “pesadelo” inesperado e as imagens impressionam

Há 2h e 43min
Francisco Monteiro faz comunicado nas redes sociais: «Para me despedir de vocês»

Francisco Monteiro faz comunicado nas redes sociais: «Para me despedir de vocês»

17 dez 2025, 09:53
Ex-noivo Zé expõe mensagens privadas que Liliana lhe enviou quando estava «sem o Fábio»

Ex-noivo Zé expõe mensagens privadas que Liliana lhe enviou quando estava «sem o Fábio»

16 jan, 10:37
Indireta? Após revelações de Zé sobre Liliana, Fábio «responde» com frase que está a dar que falar

Indireta? Após revelações de Zé sobre Liliana, Fábio «responde» com frase que está a dar que falar

16 jan, 15:54
Carolina Nunes apanha todos de surpresa ao mostrar novo namorado: Conheça o eleito

Carolina Nunes apanha todos de surpresa ao mostrar novo namorado: Conheça o eleito

15 jan, 22:53
Ver Mais

Notícias

Músico conhecido faz anúncio tocante relacionado com Maycon Douglas: «Está prestes a chegar»

Músico conhecido faz anúncio tocante relacionado com Maycon Douglas: «Está prestes a chegar»

Há 1h e 51min
«Sangue por todo o lado»: Cara da TVI vive “pesadelo” inesperado e as imagens impressionam

«Sangue por todo o lado»: Cara da TVI vive “pesadelo” inesperado e as imagens impressionam

Há 2h e 43min
Bernardina Brito expõe comentário feito à filha e assume: «Fiquei sem saber o que dizer»

Bernardina Brito expõe comentário feito à filha e assume: «Fiquei sem saber o que dizer»

Há 3h e 14min
Uau: Em viagem romântica com João Monteiro, Cristina Ferreira mostra-se a tomar banho de espuma

Uau: Em viagem romântica com João Monteiro, Cristina Ferreira mostra-se a tomar banho de espuma

Hoje às 17:07
Renata Reis quebra o silêncio com mensagem dura após o funeral de Maycon Douglas

Renata Reis quebra o silêncio com mensagem dura após o funeral de Maycon Douglas

Ontem às 21:50
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

25 dez 2025, 13:00
Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

23 dez 2025, 21:31
Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»
04:33

Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»

23 dez 2025, 11:25
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Músico conhecido faz anúncio tocante relacionado com Maycon Douglas: «Está prestes a chegar»

Músico conhecido faz anúncio tocante relacionado com Maycon Douglas: «Está prestes a chegar»

Há 1h e 51min
«Sangue por todo o lado»: Cara da TVI vive “pesadelo” inesperado e as imagens impressionam

«Sangue por todo o lado»: Cara da TVI vive “pesadelo” inesperado e as imagens impressionam

Há 2h e 43min
Bernardina Brito expõe comentário feito à filha e assume: «Fiquei sem saber o que dizer»

Bernardina Brito expõe comentário feito à filha e assume: «Fiquei sem saber o que dizer»

Há 3h e 14min
Uau: Em viagem romântica com João Monteiro, Cristina Ferreira mostra-se a tomar banho de espuma

Uau: Em viagem romântica com João Monteiro, Cristina Ferreira mostra-se a tomar banho de espuma

Hoje às 17:07
Renata Reis quebra o silêncio com mensagem dura após o funeral de Maycon Douglas

Renata Reis quebra o silêncio com mensagem dura após o funeral de Maycon Douglas

Ontem às 21:50
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Momento de arrepiar: Recrutas cantam o Hino Nacional e hasteiam a Bandeira de Portugal
05:34

Momento de arrepiar: Recrutas cantam o Hino Nacional e hasteiam a Bandeira de Portugal

Hoje às 09:41
Soraia Sousa esclarece rumores de romance com Rodrigo Castelhano: «Isso para mim está muito claro»

Soraia Sousa esclarece rumores de romance com Rodrigo Castelhano: «Isso para mim está muito claro»

16 jan, 17:35
Quase que meteu Marisa em prejuízos! Pedro Jorge comete gafe hilariante em pleno direto

Quase que meteu Marisa em prejuízos! Pedro Jorge comete gafe hilariante em pleno direto

16 jan, 14:15
A ferver. Andrea Soares condena profundamente uma atitude: «Aqui ninguém desautoriza ninguém»
01:58

A ferver. Andrea Soares condena profundamente uma atitude: «Aqui ninguém desautoriza ninguém»

16 jan, 13:30
«Ó Senhor marido D'arc»: Filipe Delgado deixa recado ao marido de Joana D'arc
01:17

«Ó Senhor marido D'arc»: Filipe Delgado deixa recado ao marido de Joana D'arc

16 jan, 13:16
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"Feitos um para o outro": a noite romântica de Cristina Ferreira e João Monteiro nas Maldivas!

"Feitos um para o outro": a noite romântica de Cristina Ferreira e João Monteiro nas Maldivas!

Hoje às 14:55
De férias com João Monteiro, Cristina Ferreira passa por transformação: "A idade muda-nos"

De férias com João Monteiro, Cristina Ferreira passa por transformação: "A idade muda-nos"

Hoje às 11:34
João Oliveira anuncia novidade: "Não é ser perfeito. É recomeçar"

João Oliveira anuncia novidade: "Não é ser perfeito. É recomeçar"

Hoje às 10:23
Irreconhecível: em imagens inéditas, Joana Sobral já não é mais a mesma!

Irreconhecível: em imagens inéditas, Joana Sobral já não é mais a mesma!

Ontem às 17:42
Cristina Ferreira e João Monteiro: "O nosso primeiro nós"

Cristina Ferreira e João Monteiro: "O nosso primeiro nós"

Ontem às 16:25
Ver Mais Outros Sites