Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Bernardina responde a rumores sobre relação com Badoxa: “Foi promoção para este trabalho”

No “Dois às 10”, recebemos Bernardina e Badoxa. Muito se tem falado sobre a relação que une os dois e, hoje, estão connosco para esclarecer os rumores e falar abertamente sobre esta ligação tão especial. Entre cumplicidade, emoções e muitas revelações, não perca esta conversa única.

Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Primeiro Vera, agora Ana Cristina. Ex-concorrente expõe mensagem de Pedro Jorge: «Às duas e tal da manhã»
02:29

Primeiro Vera, agora Ana Cristina. Ex-concorrente expõe mensagem de Pedro Jorge: «Às duas e tal da manhã»

17:42
Leomarte recebe uma carta repleta de elogios. E a cara de Daniela não passou despercebida
02:46

Leomarte recebe uma carta repleta de elogios. E a cara de Daniela não passou despercebida

17:26
Liliana arrasa Pedro Jorge: «Estavas apagado (...) Estou-te a levar ao colo»
08:50

Liliana arrasa Pedro Jorge: «Estavas apagado (...) Estou-te a levar ao colo»

17:15
O inédito aconteceu. Liliana defende Ariana das críticas e acusações dos colegas
05:14

O inédito aconteceu. Liliana defende Ariana das críticas e acusações dos colegas

17:04
Luzia recebe uma carta com críticas e reage: «Diz mais sobre a pessoa que escreveu do que sobre mim»
04:05

Luzia recebe uma carta com críticas e reage: «Diz mais sobre a pessoa que escreveu do que sobre mim»

16:50
Liliana reage a críticas de Afonso: «Pego nas minhas coisas e vou-me embora»
06:01

Liliana reage a críticas de Afonso: «Pego nas minhas coisas e vou-me embora»

16:34
Mais Vídeos

Mais Vistos

Ao rubro: Pedro Jorge é salvo e a reação dos colegas dá que falar. Especialmente a de Liliana

Ao rubro: Pedro Jorge é salvo e a reação dos colegas dá que falar. Especialmente a de Liliana

Hoje às 09:40
Pedro Jorge é o primeiro salvo da semana e Liliana fica em negação

Pedro Jorge é o primeiro salvo da semana e Liliana fica em negação

Hoje às 09:08
Depois de viralizar com o anúncio de gravidez, gravou a reação do namorado à notícia. E é de ir às lágrimas

Depois de viralizar com o anúncio de gravidez, gravou a reação do namorado à notícia. E é de ir às lágrimas

Hoje às 11:50
O sonho que faltava cumprir. Cristina Ferreira prepara-se para nova fase emocionante: «Onde existe amor»

O sonho que faltava cumprir. Cristina Ferreira prepara-se para nova fase emocionante: «Onde existe amor»

Ontem às 21:31
Cristina Ferreira deslumbra na gala do Desafio Final com look elegante e inesperado

Cristina Ferreira deslumbra na gala do Desafio Final com look elegante e inesperado

3 mai, 22:27
Ver Mais

Notícias

Vera Cláudia reage à polémica em torno das mensagens de Pedro Jorge. E tem algo novo a dizer

Vera Cláudia reage à polémica em torno das mensagens de Pedro Jorge. E tem algo novo a dizer

Há 5 min
Grávida, Luíza Abreu é apanhada a fumar e responde em direto

Grávida, Luíza Abreu é apanhada a fumar e responde em direto

Há 16 min
Apaixonou-se na Casa, mas o amor acabou. Hoje cumpre «a maior missão da sua vida» ao lado de outra mulher

Apaixonou-se na Casa, mas o amor acabou. Hoje cumpre «a maior missão da sua vida» ao lado de outra mulher

Há 54 min
Magoado com Liliana, Sandro revela todos os detalhes sobre a amizade entre ambos e a relação com Fábio: «Estavas no cativeiro»

Magoado com Liliana, Sandro revela todos os detalhes sobre a amizade entre ambos e a relação com Fábio: «Estavas no cativeiro»

Há 1h e 4min
Prestes a casar, esta ex-concorrente tem reação impagável ao ver o vestido de noiva pela primeira vez

Prestes a casar, esta ex-concorrente tem reação impagável ao ver o vestido de noiva pela primeira vez

Há 1h e 7min
Ver Mais Notícias

Opinião

Dylan defende Pedro Jorge: «Tem tanta legitimidade para ganhar como outros»

Dylan defende Pedro Jorge: «Tem tanta legitimidade para ganhar como outros»

30 abr, 18:58
Rita Almeida também crítica argumentação de Afonso. E esta foi a reação de Catarina Miranda

Rita Almeida também crítica argumentação de Afonso. E esta foi a reação de Catarina Miranda

30 abr, 18:48
Norberto e Catarina Miranda pegam-se. E o motivo é Afonso Leitão

Norberto e Catarina Miranda pegam-se. E o motivo é Afonso Leitão

30 abr, 18:37
Diana Lopes “arrasa” Afonso Leitão em frente a Catarina Miranda: «Uma nulidade na argumentação»

Diana Lopes “arrasa” Afonso Leitão em frente a Catarina Miranda: «Uma nulidade na argumentação»

30 abr, 18:36
Existe um aliado ideal para Afonso? Catarina Miranda responde “sem filtros”

Existe um aliado ideal para Afonso? Catarina Miranda responde “sem filtros”

30 abr, 18:13
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

De boca aberta! Juliana em choque com descoberta após sair do Desafio Final
01:46

De boca aberta! Juliana em choque com descoberta após sair do Desafio Final

Ontem às 09:35
Flávia puxa assuntos do exterior e arrasa Daniela: «Tu és uma falsa, uma sonsa…»
03:58

Flávia puxa assuntos do exterior e arrasa Daniela: «Tu és uma falsa, uma sonsa…»

27 abr, 17:32
Sara e João Ricardo acordam lado a lado e já há provocações: «Queres um beijinho?»
01:20

Sara e João Ricardo acordam lado a lado e já há provocações: «Queres um beijinho?»

27 abr, 10:10
Imagens exclusivas! Em lágrimas, Eva tem reação inesperada à expulsão de Diogo: e as confissões surpreendem
03:00

Imagens exclusivas! Em lágrimas, Eva tem reação inesperada à expulsão de Diogo: e as confissões surpreendem

20 abr, 19:39
Ariana reage às «respostas vagas» de Diogo sobre o futuro entre os dois: «Já estou habituada...»
05:16

Ariana reage às «respostas vagas» de Diogo sobre o futuro entre os dois: «Já estou habituada...»

20 abr, 18:20
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Vera Cláudia reage à polémica em torno das mensagens de Pedro Jorge. E tem algo novo a dizer

Vera Cláudia reage à polémica em torno das mensagens de Pedro Jorge. E tem algo novo a dizer

Há 5 min
Grávida, Luíza Abreu é apanhada a fumar e responde em direto

Grávida, Luíza Abreu é apanhada a fumar e responde em direto

Há 16 min
Apaixonou-se na Casa, mas o amor acabou. Hoje cumpre «a maior missão da sua vida» ao lado de outra mulher

Apaixonou-se na Casa, mas o amor acabou. Hoje cumpre «a maior missão da sua vida» ao lado de outra mulher

Há 54 min
Eram um dos casais mais acarinhados dos realities. Mas poucos sabem que já não estão juntos

Eram um dos casais mais acarinhados dos realities. Mas poucos sabem que já não estão juntos

Há 1h e 4min
Magoado com Liliana, Sandro revela todos os detalhes sobre a amizade entre ambos e a relação com Fábio: «Estavas no cativeiro»

Magoado com Liliana, Sandro revela todos os detalhes sobre a amizade entre ambos e a relação com Fábio: «Estavas no cativeiro»

Há 1h e 4min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

25 anos depois, este vencedor de reality show mostra fotos inéditas do casamento

25 anos depois, este vencedor de reality show mostra fotos inéditas do casamento

Hoje às 12:38
Casa ao rubro. João Ricardo "lança o pânico" ao expor suposta estratégia de Liliana e Leandro
07:26

Casa ao rubro. João Ricardo "lança o pânico" ao expor suposta estratégia de Liliana e Leandro

4 mai, 00:49
Prova da imunidade de "milhões": Amizades e conhecimentos de Fórmula 1 são postos à prova
09:30

Prova da imunidade de "milhões": Amizades e conhecimentos de Fórmula 1 são postos à prova

4 mai, 00:30
«Foi graças a ti que ganhei o programa»: Discussão entre Pedro Jorge e Liliana parece não ter fim
02:00

«Foi graças a ti que ganhei o programa»: Discussão entre Pedro Jorge e Liliana parece não ter fim

4 mai, 00:17
Marisa Susana e Afonso regressam à casa e esta é a reação dos concorrentes
05:12

Marisa Susana e Afonso regressam à casa e esta é a reação dos concorrentes

4 mai, 00:11
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Apaixonaram-se numa das primeiras edições do Big Brother na TVI e tiveram um filho juntos. Mais de 20 anos, saiba o que é feito deles

Apaixonaram-se numa das primeiras edições do Big Brother na TVI e tiveram um filho juntos. Mais de 20 anos, saiba o que é feito deles

Hoje às 12:44
Em lágrimas, Iury Mellany surge vestida de noiva: "Está perfeito!"

Em lágrimas, Iury Mellany surge vestida de noiva: "Está perfeito!"

Hoje às 12:32
"Que bonita": reveladas imagens raras da mulher de David Diamond!

"Que bonita": reveladas imagens raras da mulher de David Diamond!

Hoje às 08:33
Namorado de Bárbara Parada tem gesto surpreendente: "Nunca imaginei..."

Namorado de Bárbara Parada tem gesto surpreendente: "Nunca imaginei..."

Ontem às 16:56
Filhas de Sónia Jesus deixam mensagem emotiva sobre a mãe: "Tem o mundo para conquistar!"

Filhas de Sónia Jesus deixam mensagem emotiva sobre a mãe: "Tem o mundo para conquistar!"

3 mai, 09:48
Ver Mais Outros Sites