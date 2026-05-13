Berros de Afonso levam todos ao limite! Bruno Simão passa-se: «És mesmo um pateta»

No Secret Story - Desafio Final, durante a tarde, instalou-se o caos na Casa, depois do grupo ter recebido um castigo da Voz: vão ter de produzir a sua própria energia. Já no jardim a cumprir o castigo, alguns concorrentes passam-se com os berros e reclamações de Afonso. Bruno Simão dispara e acusa-o de ser um «puto birrento» e um «pateta».
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