Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Berros na casa: Afonso Leitão e Catarina em discussão depois de tensão na sala de partidas

No Secret Story – Desafio Final, os nomeados renunem-se na sala de partidas para uma dinâmica, mas tudo acaba por correr mal. Ana e Catarina entram num confronto forte e feio e, pelo meio, Afonso Leitão intervém e discute também com Catarina, gerando um clima de caos. Minutos depois,  Catarina acusa o colega de a ter ameaçado. Minutos depois, já fora da sala de partidas, os dois concorrentes continuam a discutir.

Quatro concorrentes continuam em risco de abandonar a casa. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou através da APP TVI Reality:

AFONSO - 761 20 20 01
ANA - 761 20 20 02
LILIANA - 761 20 20 17
CATARINA - 761 20 20 19

Acompanhe tudo o que se passa na Casa aqui

Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Nufla relata um episódio chocante: «Toda ensanguentada (...) caí logo para o lado»
09:20

Nufla relata um episódio chocante: «Toda ensanguentada (...) caí logo para o lado»

12:57
Afonso Leitão atira a Catarina: «Quando falares, fala baixinho»
02:30

Afonso Leitão atira a Catarina: «Quando falares, fala baixinho»

12:04
Catarina faz acusação sobre Afonso Leitão: «Senti-me intimidada»
05:08

Catarina faz acusação sobre Afonso Leitão: «Senti-me intimidada»

11:52
Afonso Leitão atira a Liliana: «Considero-me um jogador bem melhor que tu»
08:17

Afonso Leitão atira a Liliana: «Considero-me um jogador bem melhor que tu»

11:49
Tensão na dinâmica. Catarina arrasa Ana: «És mal educada»
02:17

Tensão na dinâmica. Catarina arrasa Ana: «És mal educada»

11:33
Catarina passa-se com Afonso Leitão: «Estás-me a ameaçar porquê!?»
02:06

Catarina passa-se com Afonso Leitão: «Estás-me a ameaçar porquê!?»

11:32
Mais Vídeos

Mais Vistos

Reviravolta no ranking do Secret Story: Há um novo concorrente favorito do público. E é novidade

Reviravolta no ranking do Secret Story: Há um novo concorrente favorito do público. E é novidade

Ontem às 12:01
Ricardo João atraído por Ana Sousa? Concorrente esclarece a relação dos dois fora do Secret Story

Ricardo João atraído por Ana Sousa? Concorrente esclarece a relação dos dois fora do Secret Story

Ontem às 17:42
Ana levanta-se e "explode" na direção de Ricardo João: As imagens do momento que todos falam

Ana levanta-se e "explode" na direção de Ricardo João: As imagens do momento que todos falam

10 abr, 11:00
Adivinha quem é? Esta menina foi uma das concorrentes mais cobiçadas de todos os realities da TVI

Adivinha quem é? Esta menina foi uma das concorrentes mais cobiçadas de todos os realities da TVI

Ontem às 16:02
Sem filtros, Hugo quebra silêncio sobre romance com Sara e confessa algo nunca antes dito

Sem filtros, Hugo quebra silêncio sobre romance com Sara e confessa algo nunca antes dito

Ontem às 10:04
Ver Mais

Notícias

Renata Reis passa por incrível transformação de visual. O antes e depois vai deixá-lo de queixo caído

Renata Reis passa por incrível transformação de visual. O antes e depois vai deixá-lo de queixo caído

Há 40 min
Ainda se lembra de Diogo, o ex-namorado de Fanny Rodrigues? Está irreconhecível 14 anos depois. Saiba o que é feito dele

Ainda se lembra de Diogo, o ex-namorado de Fanny Rodrigues? Está irreconhecível 14 anos depois. Saiba o que é feito dele

Há 1h e 49min
Longe de Liliana em dia importante, Fábio passa por momento difícil: «Dá-me um aperto no coração»

Longe de Liliana em dia importante, Fábio passa por momento difícil: «Dá-me um aperto no coração»

Há 2h e 40min
Rui Freitas e Enfermeira Catarina não se largam e há beijinho e tudo. Soraia Sousa atira: «Isso foi um pedido de namoro?»

Rui Freitas e Enfermeira Catarina não se largam e há beijinho e tudo. Soraia Sousa atira: «Isso foi um pedido de namoro?»

Hoje às 10:03
Imagina Telmo Ferreira do 1º Big Brother com 17 anos? Há uma imagem inédita que vai querer ver

Imagina Telmo Ferreira do 1º Big Brother com 17 anos? Há uma imagem inédita que vai querer ver

Hoje às 09:54
Ver Mais Notícias

Opinião

Francisco Monteiro critica postura de concorrente: «Muito frágil»

Francisco Monteiro critica postura de concorrente: «Muito frágil»

Hoje às 00:52
Hugo acha que «prejudicou» Sara no jogo: «Esse sentimento que ela criou por mim...»

Hugo acha que «prejudicou» Sara no jogo: «Esse sentimento que ela criou por mim...»

20 mai, 19:40
Hugo rendido a concorrente que ninguém esperava: «Não procura picardia, mas não se deixa pisar»

Hugo rendido a concorrente que ninguém esperava: «Não procura picardia, mas não se deixa pisar»

20 mai, 19:39
Hugo faz declaração surpreendente: «Tenho visto uma Sara diferente e fico feliz»

Hugo faz declaração surpreendente: «Tenho visto uma Sara diferente e fico feliz»

20 mai, 19:39
Hugo deixa recado a João Ricardo: «Não sou nenhum menino. Isto não é muito bonito»

Hugo deixa recado a João Ricardo: «Não sou nenhum menino. Isto não é muito bonito»

20 mai, 19:37
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Hugo acha que «prejudicou» Sara no jogo: «Esse sentimento que ela criou por mim...»
01:42

Hugo acha que «prejudicou» Sara no jogo: «Esse sentimento que ela criou por mim...»

20 mai, 19:40
Hugo rendido a concorrente que ninguém esperava: «Não procura picardia, mas não se deixa pisar»
05:13

Hugo rendido a concorrente que ninguém esperava: «Não procura picardia, mas não se deixa pisar»

20 mai, 19:39
Hugo faz declaração surpreendente: «Tenho visto uma Sara diferente e fico feliz»
05:13

Hugo faz declaração surpreendente: «Tenho visto uma Sara diferente e fico feliz»

20 mai, 19:39
Hugo deixa recado a João Ricardo: «Não sou nenhum menino. Isto não é muito bonito»
05:13

Hugo deixa recado a João Ricardo: «Não sou nenhum menino. Isto não é muito bonito»

20 mai, 19:37
Ninguém estava à espera disto, mas aconteceu: Extra arranca de forma inédita e inesperada
01:14

Ninguém estava à espera disto, mas aconteceu: Extra arranca de forma inédita e inesperada

20 mai, 00:14
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Renata Reis passa por incrível transformação de visual. O antes e depois vai deixá-lo de queixo caído

Renata Reis passa por incrível transformação de visual. O antes e depois vai deixá-lo de queixo caído

Há 40 min
Ruiva e Deslumbrante: Renata Reis impressiona com a sua melhor versão. E as fotografias não deixam dúvidas

Ruiva e Deslumbrante: Renata Reis impressiona com a sua melhor versão. E as fotografias não deixam dúvidas

Há 43 min
Ainda se lembra de Diogo, o ex-namorado de Fanny Rodrigues? Está irreconhecível 14 anos depois. Saiba o que é feito dele

Ainda se lembra de Diogo, o ex-namorado de Fanny Rodrigues? Está irreconhecível 14 anos depois. Saiba o que é feito dele

Há 1h e 49min
Estava noivo e perdeu a namorada em direto e em poucas semanas. Veja como está Diogo, ex de Fanny, 14 anos depois

Estava noivo e perdeu a namorada em direto e em poucas semanas. Veja como está Diogo, ex de Fanny, 14 anos depois

Há 2h e 9min
Longe de Liliana em dia importante, Fábio passa por momento difícil: «Dá-me um aperto no coração»

Longe de Liliana em dia importante, Fábio passa por momento difícil: «Dá-me um aperto no coração»

Há 2h e 40min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Corte e costura na casa. Luzia e Leandro não poupam as criticas aos colegas
08:24

Corte e costura na casa. Luzia e Leandro não poupam as criticas aos colegas

Ontem às 20:26
Jéssica e Fábio apontam quem querem que seja expulso na próxima gala. A resposta de Fábio surpreende
01:06

Jéssica e Fábio apontam quem querem que seja expulso na próxima gala. A resposta de Fábio surpreende

Ontem às 19:42
Hilariante. Marisa Susana dá tudo para proteger o segredo da semana e deixa Leandro desconfiado
03:57

Hilariante. Marisa Susana dá tudo para proteger o segredo da semana e deixa Leandro desconfiado

Ontem às 19:39
Salvação de Bruno gera o caos. Sentimento de "injustiça" leva Catarina a isolar-se e a chorar baba e ranho
03:39

Salvação de Bruno gera o caos. Sentimento de "injustiça" leva Catarina a isolar-se e a chorar baba e ranho

Ontem às 19:27
Ana é fortemente criticada por Luzia e Liliana: «Não conseguiu criar uma ligação com ninguém»
04:01

Ana é fortemente criticada por Luzia e Liliana: «Não conseguiu criar uma ligação com ninguém»

Ontem às 19:24
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Francisco Monteiro revoltado com crime chocante: "Uma autêntica anedota"

Francisco Monteiro revoltado com crime chocante: "Uma autêntica anedota"

Ontem às 11:29
“Eu adorava ter coragem”: Maria Botelho Moniz abre o coração e surpreende com convite

“Eu adorava ter coragem”: Maria Botelho Moniz abre o coração e surpreende com convite

19 mai, 14:57
Ana Barbosa: "Volto a dizer 'sim'"

Ana Barbosa: "Volto a dizer 'sim'"

17 mai, 18:50
Bruna Gomes fala sobre Bernardo Sousa: "Às vezes, assusta"

Bruna Gomes fala sobre Bernardo Sousa: "Às vezes, assusta"

17 mai, 09:56
Em partilha rara, Kina revela rosto de um dos filhos... e fica em "lágrimas"!

Em partilha rara, Kina revela rosto de um dos filhos... e fica em "lágrimas"!

16 mai, 17:21
Ver Mais Outros Sites