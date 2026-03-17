Boca com boca: Diogo e Ariana partilham bolo em novo momento de intimidade

No Secret Story 10, Diogo e Ariana protagonizam um novo momento de intimidade ao partilharem um pedaço de bolo boca com boca, gesto que não passa despercebido dentro da casa. Enquanto os colegas reagem entre surpresa e curiosidade, o cenário torna-se ainda mais delicado sabendo que Diogo mantém uma relação com Eva fora do olhar dos concorrentes, numa fase em que o segredo que os une continua por revelar e pode ser posto em causa a qualquer momento.

Nomeados desta semana:

A votação é para salvar, o que significa que os concorrentes mais votados continuam na casa, enquanto o menos votado acaba por sair no domingo.

Hélder 761 20 20 08

Liliana 761 20 20 12

Norberto 761 20 20 14

Tiago 761 20 20 19