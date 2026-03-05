Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
Bocas abertas e muito choque. Ninguém acredita na salvação de Luzia

No Secret Story 10, Luzia foi a primeira concorrente salva esta semana. Todos ficaram em choque, especialmente Ricardo João, que julgava vir  a ser o primeiro salvo. 

A votação é para SALVAR, o que significa que o concorrente menos votado será expulso na próxima gala.

Os nomeados desta semana são:

ANA – 761 20 20 01
HUGO – 761 20 20 09
PEDRO – 761 20 20 15
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 10!

