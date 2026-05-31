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Bomba em estúdio! Catarina Miranda faz revelação chocante: «Quatro dias antes de entrar na casa, estava a falar com uma mulher»

Depois dos acontecimentos que marcaram os últimos dias dentro da casa mais vigiada do País, Catarina Miranda entra na casa para conversar com Afonso. A ex-concorrente entra a estúdio, é recebida por Cristina Ferreira e faz uma revelação bombástica: «Quatro dias antes de entrar na casa, estava a falar com uma mulher para se encontrar com ela».

O encontro surge numa altura particularmente delicada e promete esclarecer algumas situações que têm dado que falar entre os fãs do programa. A expectativa é elevada para perceber como será o reencontro entre os dois. 

A noite ficará ainda marcada por mais uma expulsão. Depois de ter sido salvo ao longo da semana, Afonso garantiu a permanência na casa e está fora de perigo. Em risco continuam Leandro, Sara e Catarina, que dependem agora da decisão do público para continuarem no programa.

As votações permanecem abertas e os espectadores podem continuar a apoiar o seu concorrente favorito através da aplicação oficial TVI Reality ou das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

LEANDRO - 761 20 20 11
SARA - 761 20 20 16
CATARINA - 761 20 20 19

Com uma expulsão decisiva, um reencontro muito aguardado e novas surpresas preparadas pela Voz, estão reunidos todos os ingredientes para mais uma Gala imperdível do Secret Story - Desafio Final.

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