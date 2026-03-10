Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
«Bomba»: Missão hilariante de Luzia mete a casa toda a mexer

No Secret Story 10, Luzia tem a missão de solta rum «Bomba» sempre que ouvir o sinal. Automaticamente a música começa a tocar e todos dançam.

O público pode apoiar o seu concorrente favorito através da APP oficial do TVI Reality ou das seguintes linhas telefónicas:

Diana Dora – 761 20 20 05
Diogo – 761 20 20 06
Liliana – 761 20 20 12
Sara – 761 20 20 18

No entanto, esta semana traz uma novidade que promete mexer com o jogo. A votação será muito mais curta do que o habitual. Em vez de durar uma semana, a decisão do público acontece apenas ao longo das próximas 24 horas. Já esta terça-feira será conhecido o concorrente expulso da semana.

Dentro da casa, os concorrentes continuam a jogar sem saber deste detalhe. Para eles, trata-se apenas de mais uma semana de nomeações, sem imaginarem que um dos quatro nomeados irá abandonar o jogo já amanhã.

Com o tempo a correr e quatro concorrentes em risco, o destino de um deles será decidido muito mais depressa do que o esperado no Secret Story 10.

O amor está no ar. Eva e Diogo trocam beijos e elogios às escondidas dos colegas
Estratégia de Eva pode passar por fingir que se apaixona por Diogo: «Não digo que nunca...»
Missão de Luzia levanta muitas dúvidas e há quem ache que está relacionada com o segredo
Eva desabafa com o Diogo sobre João e o namorado aconselha-a
Sara e Hugo colocam os pontos nos i's e acabam a dormir na mesma cama
A ferver. Sara rasga Hugo: «Se eu soubesse... o nosso beijo nunca teria acontecido»
Exclusivo! Pedro confessa que não esperava sair e aponta vencedor: «Foi tudo ali dentro»
De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado
Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas
Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso
Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher
A ferver. Sara rasga Hugo: «Se eu soubesse... o nosso beijo nunca teria acontecido»
Dinâmica da carapuça faz o clima ferver e estes concorrentes perderam a cabeça
«Bomba»: Missão hilariante de Luzia mete a casa toda a mexer
O verniz estalou. Sara confronta Hélder após ficar em choque com pergunta do concorrente
