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Botão dos Segredos: Norberto carrega e o inesperado acontece

No Secret Story 10, Norberto carrega no Segredo de Hélder. O concorrente não acerta: «Fiz uma intervenção cirúrgica à córnea». 

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