No Secret Story - Desafio Final, Liliana aproveita que se encontra junto de João Ricardo para aconselhar o colega a nível amoroso. João Ricardo agradece os conselhos da colega e promete cumprir. Para Liliana, João deve jogar sozinho.
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«Brilha sozinho»: Liliana dá conselhos amorosos a João Ricardo e o colega assume que os vai cumprir
- Secret Story
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