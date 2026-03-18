Brincadeiras debaixo dos lençóis: Ariana e Diogo ignoram avisos da Voz e Eva fica sem dormir

Já com as luzes apagadas, Ariana e Diogo continuam a mostrar grande cumplicidade deitados na mesma cama, brincando debaixo dos lençóis. A Voz intervém, advertindo Ariana para colocar corretamente o microfone, e Eva repete o reparo, queixando-se por não conseguir dormir com a situação. Apesar dos pedidos de desculpa de Diogo, as brincadeiras e pequenas mordidelas continuam, mantendo o clima divertido, mas incomodando os colegas.