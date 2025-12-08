Bruna arrasa Liliana e recebe resposta de Cristina Ferreira: «Isso são outros quinhentos que eu é que sei»

No «Dois às 10», recebemos Bruna, a 11.ª expulsa do «Secret Story 9». Após uma experiência intensa dentro da casa mais vigiada do país, o jogo chegou ontem ao fim para esta concorrente. Bruna partilha as suas primeiras reações após a saída, recorda os desafios que enfrentou e revela os momentos que mais a marcaram no reality show.