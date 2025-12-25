Bruna Gomes declara-se a Bernardo Sousa: «Sabia que mesmo que não resultasse… era para a minha vida»

No «Dois às 10», Bruna Gomes abre o coração e faz uma declaração emocionante a Bernardo Sousa, revelando como sentiu desde o início que a relação era para ficar na sua vida. Nesta conversa intimista, o casal recorda momentos marcantes, fala sobre desafios, escolhas e sobre a certeza de que, mesmo que não resultasse, este encontro teria sempre um significado especial.