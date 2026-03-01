Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
Bruna Gomes e Flávio Furtado mostram-se implacáveis com esta concorrente

No Secret Story 10, Bruna e Flávio condenam a atitude de Sara, bem como de outros concorrentes. Para a comentadora, se Sara quer ser a viã, tem que ter um carisma que conquiste o público.

As emoções estão ao rubro e a tensão nunca foi tão alta dentro da casa mais vigiada do País. Uma semana depois da estreia, os concorrentes do Secret Story 10 vão revelando as suas personalidades e os feitios já começam a chocar. Este domingo há mais uma expulsão e o seu voto pode fazer a diferença. 

Vote no seu favorito para que ele continue na competição através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas: 

VOTAÇÃO PARA SALVAR: 

LUZIA – 761 20 20 13 
RICKY – 761 20 20 17 
SARA – 761 20 20 18 

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10! 

A ferver. Nomeações foram controversas e deram que falar: «Não devias ter elevado a voz»
A ferver. Nomeações foram controversas e deram que falar: «Não devias ter elevado a voz»

Hilariante. Ricardo João faz 37 anos e os concorrentes cantam-lhe os parabéns em chinês
Hilariante. Ricardo João faz 37 anos e os concorrentes cantam-lhe os parabéns em chinês

«Fazes mais falta cá fora»: Ricky é recebido no estúdio com uma forte ovação
«Fazes mais falta cá fora»: Ricky é recebido no estúdio com uma forte ovação

Nomeações no confessionário feitas: Estas foram as escolhas destes concorrentes
Nomeações no confessionário feitas: Estas foram as escolhas destes concorrentes

Luta pela imunidade. Só alguns vão a jogo e este concorrente venceu o privilégio
Luta pela imunidade. Só alguns vão a jogo e este concorrente venceu o privilégio

Comentadores debatem a reação de Liliana à saída de Ricky e Bruna mostra-se implacável
Comentadores debatem a reação de Liliana à saída de Ricky e Bruna mostra-se implacável

Emoção e muitas lágrimas: João desvenda o segredo de Pedro e deixa casa em choque
Emoção e muitas lágrimas: João desvenda o segredo de Pedro e deixa casa em choque

Ontem às 23:42
Esta é a reação inédita de Liliana ao saber que Ricky foi o concorrente expulso
Esta é a reação inédita de Liliana ao saber que Ricky foi o concorrente expulso

Hoje às 00:12
Hoje às 00:19
A ferver. Nomeações foram controversas e deram que falar: «Não devias ter elevado a voz»
A ferver. Nomeações foram controversas e deram que falar: «Não devias ter elevado a voz»

Hoje às 00:49
23 fev, 10:03
Hoje às 00:19
Hoje às 00:12
Ontem às 23:51
Ontem às 22:45
Ontem às 22:00
23 fev, 19:31
23 fev, 18:37
23 fev, 18:28
23 fev, 18:19
23 fev, 18:06
À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele
À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele

28 fev, 10:35
Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas
Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas

27 fev, 19:15
Caio surpreendido com imagens exclusivas de Luzia a lançar-lhe piropos: «Parabéns aos pais!»
Caio surpreendido com imagens exclusivas de Luzia a lançar-lhe piropos: «Parabéns aos pais!»

27 fev, 17:45
As imagens exclusivas do frente a frente: Ana e Jéssica discutem até uma virar as costas
As imagens exclusivas do frente a frente: Ana e Jéssica discutem até uma virar as costas

26 fev, 19:24
Diogo sente que namorada Eva está em clima de "flirt" com Hugo: «Sinto que ela dá abertura»
Diogo sente que namorada Eva está em clima de "flirt" com Hugo: «Sinto que ela dá abertura»

26 fev, 18:40
Ontem às 20:07
Ontem às 19:56
Imperdível. Ruben e Tatiana Boanova elogiam fortemente os concorrentes do Secret Story 10
Imperdível. Ruben e Tatiana Boanova elogiam fortemente os concorrentes do Secret Story 10

Ontem às 19:35
Inédito! Diogo Alexandre e Leomarte anunciam plano inesperado a dois
Inédito! Diogo Alexandre e Leomarte anunciam plano inesperado a dois

Ontem às 19:32
Ontem às 19:09
Emoção e muitas lágrimas: João desvenda o segredo de Pedro e deixa casa em choque
Emoção e muitas lágrimas: João desvenda o segredo de Pedro e deixa casa em choque

Ontem às 23:42
Diogo avisa a namorada Eva após proximidade de outro homem: «Não venho fazer figura palhaço»
Diogo avisa a namorada Eva após proximidade de outro homem: «Não venho fazer figura palhaço»

28 fev, 08:46
Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados
Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados

27 fev, 19:44
Por um fio! João já carregou no segredo de Pedro: «Carreguei pela reação após a pista»
Por um fio! João já carregou no segredo de Pedro: «Carreguei pela reação após a pista»

27 fev, 17:40
Concorrentes recebem pista do segredo de Pedro e Hugo "acerta" em cheio: «Mudei de género»
Concorrentes recebem pista do segredo de Pedro e Hugo "acerta" em cheio: «Mudei de género»

27 fev, 16:49
Ontem às 20:42
Ontem às 12:48
Ontem às 09:02
Ontem às 08:10
28 fev, 20:43
