Na Gala do Secret Story 10, depois de saber o segredo de Eva, Hélder não tem qualquer tipo de reação. Bruna Gomes fica chocada e não esconde a revolta. A comentadora comparou a reação de Hélder à de Ariana.
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Bruna Gomes em choque com a reação de Hélder ao descobrir a relação de Eva e Diogo: «A mesma reação que a Ariana...»
- Secret Story
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