Bruna Gomes reage a polémicas afirmações de Diogo: «Não percebo onde ele quer chegar com isto»

No Secret Story 10, Diogo esteve à conversa com Cristina Ferreira no confessionário, para comentar os recentes acontecimentos entre si, Eva e Ariana. O concorrente assumiu que lhe custa ver imagens da namorada em lágrimas, mas foi ao responder a uma pergunta de Cristina que o estúdio mais reagiu. E se fosse a Eva a aproximar-se de João? A resposta de Diogo deixou o estúdio inteiro a rir: «É diferente».

Minutos depois, Bruna Gomes e Flávio Furtado tiveram oportunidade de comentar todas as imagens.

Recorde que momentos antes, Eva abriu o coração no confessionário e revelou tudo o que sente sobre os recentes comportamentos de Diogo.

Em estúdio, Cristina Ferreira conversou com a irmã da concorrente, que foi honesta em tudo o que disse: Eva e Diogo não foram feitos um para o outro, a seu ver, e garantiu que este tipo de situações já tinham acontecido no passado.

No final da noite, haverá ainda uma expulsão. Catarina, Hugo e Sara estão nomeados e dependem do voto do público para continuar no jogo.

A votação é para salvar:

Catarina – 761 20 20 04

Hugo – 761 20 20 09

Sara – 761 20 20 18