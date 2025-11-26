Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Bruno assiste, pela primeira vez, a imagens de Pedro e Marisa. E a reação é impagável

No «Dois às 10», recebemos Bruno, o segundo desistente do «Secret Story 9». Depois de chegar ao top 10, o concorrente acabou por abandonar o jogo numa semana particularmente intensa, em que estava nomeado e sob grande pressão. Entre expectativas defraudadas, emoções ao rubro e decisões difíceis, Bruno revela o que viveu dentro da casa, o que o levou a desistir e como encara agora o percurso que deixou para trás.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 12:32
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Fábio quebra silêncio: Desilusão com Liliana e receio de ser o próximo a abandonar a casa
03:46

Fábio quebra silêncio: Desilusão com Liliana e receio de ser o próximo a abandonar a casa

19:55
A ferver: Dylan, Inês e Bruna arrasam reação do grupo rival à desistência de Bruno
03:30

A ferver: Dylan, Inês e Bruna arrasam reação do grupo rival à desistência de Bruno

19:46
Tenso: Reações divididas à saída de Bruno e críticas a Dylan incendiam a casa
04:08

Tenso: Reações divididas à saída de Bruno e críticas a Dylan incendiam a casa

19:42
Comentador faz comparação insólita à desistência de Bruno: «Fez-me lembrar o funeral do meu pai»
01:51

Comentador faz comparação insólita à desistência de Bruno: «Fez-me lembrar o funeral do meu pai»

19:37
Inédito: Silêncio na casa após desistência de Bruno e reação de Liliana surpreende
02:09

Inédito: Silêncio na casa após desistência de Bruno e reação de Liliana surpreende

19:36
Críticas a Pedro explodem… e momentos depois ele troca beijos com Marisa
02:24

Críticas a Pedro explodem… e momentos depois ele troca beijos com Marisa

19:29
Mais Vídeos

Mais Vistos

Bruno é confrontado pela primeira vez com imagens de Pedro e Marisa. E tem isto a dizer

Bruno é confrontado pela primeira vez com imagens de Pedro e Marisa. E tem isto a dizer

Hoje às 13:14
Desistência de Bruno: Do choque às lágrimas. As reações dos concorrentes em imagens

Desistência de Bruno: Do choque às lágrimas. As reações dos concorrentes em imagens

Hoje às 10:23
Bruno assiste, pela primeira vez, a imagens de Pedro e Marisa. E a reação é impagável
04:27

Bruno assiste, pela primeira vez, a imagens de Pedro e Marisa. E a reação é impagável

Hoje às 12:32
Imperdível: Marisa perde a vergonha e faz declaração de amor à frente de todos
01:30

Imperdível: Marisa perde a vergonha e faz declaração de amor à frente de todos

Hoje às 11:30
As imagens do choque. Foi assim que Bruno reagiu ao saber que Pedro e Marisa são casados

As imagens do choque. Foi assim que Bruno reagiu ao saber que Pedro e Marisa são casados

Hoje às 09:49
Ver Mais

Notícias

Na maternidade, com bebé ao colo. Marcia Soares deixa fãs em êxtase: «Escolheu a melhor!»

Na maternidade, com bebé ao colo. Marcia Soares deixa fãs em êxtase: «Escolheu a melhor!»

Há 35 min
Comunicado explosivo. Família de Dylan quebra silêncio após ameaça de desistência

Comunicado explosivo. Família de Dylan quebra silêncio após ameaça de desistência

Há 1h e 7min
Liliana Filipa faz confissão em partilha única: «Resolve a maior parte dos problemas, certo?»

Liliana Filipa faz confissão em partilha única: «Resolve a maior parte dos problemas, certo?»

Há 1h e 30min
Kina faz duras acusações aos colegas do Big Brother Verão: «Quiseram fazer-me sentir velha, ridícula, inútil...»

Kina faz duras acusações aos colegas do Big Brother Verão: «Quiseram fazer-me sentir velha, ridícula, inútil...»

Há 1h e 54min
Polémica! Depois de desistir do Secret Story 9, Bruno recebe provocação mordaz de ex-concorrente

Polémica! Depois de desistir do Secret Story 9, Bruno recebe provocação mordaz de ex-concorrente

Há 2h e 14min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados
03:10

Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados

Ontem às 22:15
Bruno e Cristina Ferreira têm a primeira conversa após desistência
02:52

Bruno e Cristina Ferreira têm a primeira conversa após desistência

Ontem às 22:13
«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

24 nov, 18:39
Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge
02:23

Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge

24 nov, 00:40
Lágrimas sem fim: A reação inesperada do concorrente à própria expulsão
06:14

Lágrimas sem fim: A reação inesperada do concorrente à própria expulsão

24 nov, 00:16
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Na maternidade, com bebé ao colo. Marcia Soares deixa fãs em êxtase: «Escolheu a melhor!»

Na maternidade, com bebé ao colo. Marcia Soares deixa fãs em êxtase: «Escolheu a melhor!»

Há 35 min
Marcia Soares já é oficialmente madrinha! As fotos da bebé que estão a encantar os fãs

Marcia Soares já é oficialmente madrinha! As fotos da bebé que estão a encantar os fãs

Há 43 min
Liliana Filipa faz confissão em partilha única: «Resolve a maior parte dos problemas, certo?»

Liliana Filipa faz confissão em partilha única: «Resolve a maior parte dos problemas, certo?»

Há 1h e 30min
Kina faz duras acusações aos colegas do Big Brother Verão: «Quiseram fazer-me sentir velha, ridícula, inútil...»

Kina faz duras acusações aos colegas do Big Brother Verão: «Quiseram fazer-me sentir velha, ridícula, inútil...»

Há 1h e 54min
Polémica! Depois de desistir do Secret Story 9, Bruno recebe provocação mordaz de ex-concorrente

Polémica! Depois de desistir do Secret Story 9, Bruno recebe provocação mordaz de ex-concorrente

Há 2h e 14min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

«Disse coisas aqui que não me orgulho» O emocionante discurso de despedida de Bruno
04:21

«Disse coisas aqui que não me orgulho» O emocionante discurso de despedida de Bruno

Ontem às 22:06
Inédito! Pedro em lágrimas com a desistência de Bruno: «Lá fora vai perceber...»
04:21

Inédito! Pedro em lágrimas com a desistência de Bruno: «Lá fora vai perceber...»

Ontem às 22:05
Bruno comunica à casa que quer desistir e estas foram as reações dos colegas
04:21

Bruno comunica à casa que quer desistir e estas foram as reações dos colegas

Ontem às 22:05
Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio
03:50

Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio

24 nov, 00:38
Tenso: Concorrentes lavados em lágrimas após serem confrontados com imagens
01:38

Tenso: Concorrentes lavados em lágrimas após serem confrontados com imagens

24 nov, 00:29
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Reconciliação que os fãs suspeitavam aconteceu. Ex-concorrente de reality show volta para «o grande amor» da sua vida

Reconciliação que os fãs suspeitavam aconteceu. Ex-concorrente de reality show volta para «o grande amor» da sua vida

Hoje às 10:43
Filha de Marta Melro e Paulo Vintém passa por mudança "pela primeira vez" e mãe reage: "Senti um arrepio"

Filha de Marta Melro e Paulo Vintém passa por mudança "pela primeira vez" e mãe reage: "Senti um arrepio"

Ontem às 18:25
Após ausência, Kelly Baron lamenta incidente: "Que dor no coração. É um sentimento tão estranho..."

Após ausência, Kelly Baron lamenta incidente: "Que dor no coração. É um sentimento tão estranho..."

Ontem às 17:50
Maria Botelho Moniz longe de Portugal... por este motivo: "Que não tivemos"

Maria Botelho Moniz longe de Portugal... por este motivo: "Que não tivemos"

Ontem às 15:39
Carolina Braga oficializa namoro com o ex e deixa mensagem a Diogo Bordin

Carolina Braga oficializa namoro com o ex e deixa mensagem a Diogo Bordin

Ontem às 10:24
Ver Mais Outros Sites