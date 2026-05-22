Bruno 'dá o corpo às balas' pela sua liderança, mas acaba criticado: «Tarde e a más horas...»

No Secret Story - Desafio Final, Bruno limpa a Casa de Banho e Afonso chama-o a atenção que não é a tarefa dele, mas mesmo assim o Guia continua. No Jardim, Marisa crítica que nesta liderança “comeram sempre tarde e a más horas”. Marisa recolhe o lixo e comenta que tiveram a mesma ideia ao mesmo tempo e incentiva Bruno a continuar as limpezas, pois é um "grande Líder”. Bruno ignora Marisa apesar das várias provocações da colega. Marisa recusa e avisa “olha os 10%”. Momentos depois, Marisa fala sozinha sobre Bruno, que ouve na Sala e comenta que está “desesperada a falar sozinha”, mas ao menos não perturba os outros.

Há quatro concorrentes em risco expulsão. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou na APP TVI Reality:

AFONSO - 761 20 20 01

ANA - 761 20 20 02

LILIANA - 761 20 20 17

CATARINA - 761 20 20 19

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