Bruno de costas voltadas com Pedro Jorge. Qual foi o motivo? Sara lançou a "bomba" e o concorrente disse tudo

No Secret Story - Desafio Final, na Bagagem Perdida, Sara questiona Bruno qual a razão para ter mudado de comportamento com o Pedro. Bruno explica que não teve nenhum ponto de viragem, mas que foi constatando que Pedro já lhe espetou "chancadas" em várias dinâmicas. Pedro afirma que não o fez e que de facto houve um ponto de viragem contra ele, Sara e Afonso. Marisa afirma que Bruno acabou por colocar “a sua pessoa mais próxima” em cheque. Pedro relembra que Bruno picou Marisa o tempo todo e ficou com um "melão" quando ela foi salva e ganhou o passaporte.

Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

BRUNO SIMÃO - 761 20 20 04

JOÃO RICARDO - 761 20 20 09

SARA - 761 20 20 16

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