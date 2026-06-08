Bruno e Pedro Jorge voltam a desentender-se e discussão aquece: «Não tens arcaboiço»

No Secret Story - Desafio Final, depois da cadeira quente, Pedro Jorge voltou a dar o seu ponto de vista sobre a situação. O lojista defendeu que o colega não deveria ter saído da discussão, uma vez que considerava que a razão estava do seu lado (Bruno passou-se com Marisa Susana numa discussão da cadeira quente e acabou por abandonar a sala, prometendo não fazer mais a cadeira quente).

O ex-futebolista explicou que não é obrigado a ouvir o que Marisa Susana lhe estava a dizer, motivo pelo qual decidiu retirar-se da conversa. Acrescentou ainda que Pedro já terá tido uma atitude semelhante noutra edição, pelo que não considera justo ser agora julgado por isso.

Pedro discordou dessa comparação, afirmando que se tratam de situações diferentes, mantendo a sua posição inicial. Já visivelmente cansado e num tom mais elevado, Bruno acabou por discordar do colega, aumentando a tensão entre ambos.