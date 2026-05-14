Bruno perde a paciência com Afonso: «Puto birrento»

A sanção aplicada pela Voz voltou a provocar tensão dentro da casa. Entre acusações, provocações e respostas exaltadas, vários concorrentes acabaram envolvidos numa discussão intensa.

Depois da sanção aplicada pela Voz, Marisa Susana tenta organizar os colegas para que o grupo consiga cumprir a prova. No entanto, o ambiente rapidamente se torna tenso quando Afonso avisa Guia de que não pretende participar no desafio.

O concorrente critica ainda a postura de Marisa Susana, acusando-a de colocar as culpas apenas em cima de Guia. A troca de argumentos intensifica-se e ambos acabam por levantar a voz durante a discussão. Em tom irónico, Marisa pede então “menos poluição sonora” dentro da casa.

Entretanto, João Ricardo incentiva Bruno a participar na prova e o concorrente acaba por obedecer. Contudo, Afonso continua a provocar Bruno, o que leva o colega a perder a paciência.

Visivelmente irritado, Bruno pede a Afonso para “calar a boca um bocadinho” e acaba mesmo por chamar-lhe “puto birrento”, aumentando ainda mais a tensão entre os concorrentes.