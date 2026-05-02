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Bruno "rasga" postura de Ana: «É uma 'lambe botas'»

No Desafio Final, Bruno Simão considera que teve uma má atitude na noite anterior e aproveitou a hora de almoço para fazer um pedido de desculpa coletivo, mas em especial a Ana. A confusão instala-se, a propósito do tema, entre Sara, Leandro, Pedro e Juliana. Posto isso, já no jardim, e depois de Marisa Susana ter criticado esse "pedido de desculpa", o concorrente não deixa nada por dizer a propósito da opinião que tem sobre Ana.

Há três nomeados em risco de expulsão já neste domingo. Vote para salvar no seu concorrente preferido:

Afonso – 761 20 20 01
Juliana – 761 20 20 10
Marisa Susana – 761 20 20 14

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Desafio Final! 

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