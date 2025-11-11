No «Dois às 10», Bruno Savate, um dos nomes mais icónicos da história dos reality shows em Portugal, junta-se a nós para comentar e esclarecer todos os detalhes sobre a mais recente polémica que está a agitar a casa do «Secret Story 9». Com a sua experiência e olhar atento, Savate promete não deixar nada por dizer e revelar o que realmente se passa por detrás das câmaras deste fenómeno televisivo.
Bruno Savate acredita que este concorrente se vai ‘perder’ no «Secret Story 9»
- Joana Lopes
- Hoje às 10:57
Últimos vídeos
03:10
Bruno Savate acredita que este concorrente se vai ‘perder’ no «Secret Story 9»
Hoje às 10:57
01:00
Última hora: Após provocação de Cristina Ferreira, Voz anuncia entrada muito especial na casa
Há 25 min
01:23
A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
Há 32 min
03:21
«O Fábio está a anular-se como homem»: Contra Liliana, Ana Cristina não deixa nada por dizer
Há 35 min
01:57
Fábio "não aproveitou da melhor maneira" a noite a sós com Ana? Esta foi a justificação do concorrente
Há 40 min
03:41
Inédito: Liliana vê pela primeira vez as imagens da noite a sós entre Ana e Fábio, e as reações são hilariantes
Há 46 min
01:45
É o fim do Gang dos Frescos? Leandro dá resposta surpreendente
Há 48 min
01:00
Marisa foi acusada de ser manipulável e riposta: «Não vou deixar de me dar com (...) dá-lhes prazer ver isso»
Há 49 min
03:14
«Vocês são os discípulos do Leandro?»: Cristina Ferreira confronta o quarteto
Há 56 min
03:29
O Gang dos Frescos está perto do fim?: As imagens que mostram o grupo a 'desmoronar-se'
Há 1h e 2min
02:55
«Eu não venho para aqui para ser boneco de ninguém!»: Marisa Susana explode com Leandro e Pedro
Há 1h e 19min
08:47
«Só não arranco olhos...»: Marisa Susana e Leandro aos berros no quarto
Há 1h e 20min
04:02
Leandro critica Gangue dos Frescos: «Meus amigos, meus amigos... defendemos e levamos uma chapada»
Há 1h e 43min
01:54
Leandro "farto" do Gangue dos Frescos? As afirmações polémicas: «Eu não quero...»
Há 1h e 47min
01:49
Depois do quarto secreto, Fábio tem conversa tensa com Liliana: «Tive oportunidade de fazer e não fiz»
Há 3h e 10min
01:46
Exclusivo: As palavras que Fábio e Ana trocaram antes de dormirem juntos (e que ninguém ouviu)
Há 3h e 13min
02:45
Gangue dos Frescos vira costas a Leandro? As imagens que estão a gerar polémica: «É mais uma prova»
Há 3h e 17min
05:37
As imagens exclusivas do quarto secreto de Ana e Fábio e o "sinal de consentimento" que deixou Liliana em brasa
Há 3h e 20min
04:22
Quarto secreto de Ana e Fábio vira momento de chacota na casa: e esta foi a reação de Liliana
Há 3h e 31min
02:50
Liliana duramente criticada pela postura que tem com Fábio: «Ele passa por tudo contigo»
Há 3h e 40min
04:28
Enquanto Fábio está de rastos, concorrentes criticam: «Ele é que é um banana»
Há 3h e 47min
03:54
Grávida na casa? Casal secreto? Teorias sobre Marisa e Pedro não param de surgir
Hoje às 18:59
03:02
Ana Cristina, Pedro e Liliana entram em desacatos: «Queres aparecer! Figura de vítima»
Hoje às 18:50
04:22
De ir às lágrimas! Ana Cristina organiza o coro mais insólito de sempre: veja o momento hilariante
Hoje às 18:46
04:50
Leandro dá 'lição de humildade' a Liliana e o clima aquece: «Tu diminuis o outro»
Hoje às 18:36
04:50
Ajuste de contas! Liliana e Pedro entram em confronto: «Estás ressabiado»
Hoje às 18:26
00:40
Isto só visto! Liliana "cola-se" à parede para ouvir o que se passa no quarto secreto entre Fábio e Ana
Hoje às 18:06
05:19
Quem diria? Bruno desabafa com Marisa sobre a sua vida mais privada
Hoje às 17:58
04:54
Fim da aliança? Leandro considera Pedro «perigoso»: «Tu prejudicas a Marisa!»
Hoje às 17:46
06:44
Ciúmes? Preocupação? Pedro e Leandro em tensa discussão: e o motivo é Marisa!
Hoje às 17:41
07:07
Pedro 'rasga' concorrente: «Insegura, imatura, não estava preparada para uma relação»
Hoje às 17:35
05:00
Pedro e Leandro entram em despique: «Tu ultrapassas a incoerência!»
Hoje às 17:30
05:02
Pedro dá conselhos a Leandro e este perde a calma: «Mas eu quero é que eles saiam daqui!»
Hoje às 17:28
05:36
Ex-noivo de Liliana e Fábio comparados em 'praça pública': «Não vai encontrar nele...»
Hoje às 17:10
01:59
Leandro faz confissão insólita que já está viral: e envolve uma campa!
Hoje às 16:21
01:59
«Ele manda vir com ela com uma confiança...»: Leandro não desiste do casal Pedro e Marisa
Hoje às 16:19
01:40
Pedro não poupa nas críticas: «Não sei como é que a Inês vai aguentar aqui, é cansativo»
Hoje às 15:32
02:16
Beijos e amassos à frente de todos: Inês e Dylan não resistem à atração
Hoje às 15:28
02:15
'Desmascarada' por Dylan? Inês teme que o seu segredo seja revelado
Hoje às 15:18
05:42
Pedro faz aposta certeira?: «Uma noiva a chorar (...). Eu aponto para a Inês»
Hoje às 15:15
01:58
Perto do segredo mais desejado? Leandro 'testa' Marisa: «Andas a dar-me tanga...»
Hoje às 15:06
03:48
Pedro conta sonho que teve com Marisa. E a reação dela diz tudo
Hoje às 14:58
04:06
Ana provoca Leandro: «Dá mesmo pena olhar para ti, tu forças mesmo as cenas, dá dó»
Hoje às 14:52
02:29
Hilariante: Bruna almoça de luvas de boxe e impressiona qualquer um
Hoje às 14:41
07:22
Liliana pede justificações a Fábio sobre o quarto secreto com Ana: «Porque é que não foste ter comigo?»
Hoje às 14:37
09:56
Dylan arrasa concorrente: «Ela não está aqui a fazer nada»
Hoje às 14:36
04:15
Pedro Jorge declara-se a Marisa: «Para mim és a mulher mais bonita do mundo»
Hoje às 14:35
02:45
O inesperado acontece numa dinâmica e Dylan tece elogios a Inês
Hoje às 12:53
10:09
Leandro critica colega perante todo o grupo: «Força para aparecer no jogo»
Hoje às 12:50
11:44
Pedro Jorge avalia características de Fábio e causa discórdia
Hoje às 12:43
08:33
Ana Cristina para Marisa: «Há uma série de coisas que não me permitem confiar em ti»
Hoje às 12:34
05:48
Bruna avisa Leandro: «Não me toques»
Hoje às 11:54
04:21
Leandro irritado com Ana Cristina: «Qual foi a tua necessidade de voltar a falar nisso?»
Hoje às 11:45
03:44
De luvas de boxe a tirar café? Bruna cumpre consequência hilariante
Hoje às 11:13
02:55
Bruno Savate mostra empatia com concorrente do «Secret Story 9»: «Já passei por muitas situações idênticas»
Hoje às 11:00
02:55
Bruno Savate revela quem quer que ganhe o «Secret Story 9»
Hoje às 11:00
02:38
Bruno Savate surge irreconhecível. Ex-concorrente perdeu 15 quilos em dois meses
Hoje às 10:54
01:03
Bruno Savate esclarece situação com Cristina Ferreira: «Posso dizer aquilo que eu quero»
Hoje às 10:49
02:05
Marisa Susana surpreende todos: «Fui para o jacuzzi com o Bruno (…) super besties»
Hoje às 10:43
04:18
Fábio confessa que fez «cafuné» com Ana no quarto secreto e deixa Liliana em choque
Hoje às 10:38
03:17
Fábio diz-se «pensativo» e Liliana dispara perguntas: «O que é que se passa? O que é que tens?»
Hoje às 10:34