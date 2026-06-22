No «Dois às 10», o ex-concorrente Bruno Simão admite que gostava que João Ricardo ganhasse: «Se não for o Jori, que ganhe o João Ricardo».
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Bruno Simão afirma: «Todos acreditamos, lá dentro, que o Pedro será o vencedor desta edição»
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