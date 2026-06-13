Bruno Simão alerta Liliana sobre Marisa Susana: «O que ela está a fazer é muito perigoso»

No Secret Story – Desafio Final, Leandro, Pedro Jorge e Marisa Susana conversam sobre o jogo e as amizades no mesmo. A partir daqui, o caos instala-se e Leandro fica no centro de um polémica, acusado de não estar a ser verdadeiro com as suas amizades. Marisa confronta o colega, para que este revele o que lhe contava sobre Liliana.

Minutos depois, Bruno Simão conversa com Liliana a sós e aconselha-a a não se deixar levar pelo que Marisa diz, pois esta está a ser perigosa, a seu ver.

Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR :



MARISA SUSANA – 761 20 20 14

SARA – 761 20 20 16

LILIANA – 761 20 20 17

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