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Bruno Simão desabafa sobre concorrente do Secret Story-Desafio Final: «Ele atacava-me e eu fiquei sempre calado»

No «Dois às 10», a primeira entrevista de Bruno Simão após a expulsão do Secret Story - Desafio FInal. O ex-concorrente faz o rescaldo da sua participação.

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