Bruno Simão é sancionado pela Voz! Saiba o que aconteceu

No Especial do Secret Story – Desafio Final, Bruno Simão recusou uma missão com Marisa Susana e por isso, recebeu uma nomeação direta para a próxima ronda de nomeações.
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