Bruno Simão faz confissão inédita a Pedro Jorge

No Secret Story – Desafio Final, os concorrentes foram desafiados numa dinâmica matinal. Durante o momento, cada um tinha de entregar um cartão com «Nunca te disse isto mas…». Bruno Simão acabou por dizer que se identifica com a personalidade de Pedro Jorge enquanto pessoa: “Tenho empatia com o tipo de pessoa que tu es».

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