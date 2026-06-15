No Especial do Secret Story – Desafio Final, Bruno Simão e Marisa Susana envolvem-se numa picardia em pleno direto, com Pedro Jorge à mistura.
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Bruno Simão no limite com Marisa Susana: «Não a suporto (...) prefiro uma nomeação direta»
- Secret Story
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