«Cá fora, achas que vais ficar com o Diogo?»: A resposta de Ariana surpreende tudo e todos

No Secret Story 10, em conversa com a repórter Carolina Steffensen, Ariana responde a todas as perguntas possíveis e não deixa nada por dizer.
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- Secret Story
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