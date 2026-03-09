Durante o intervalo da gala, e depois de ver imagens do Norberto a dizer que a iniciativa do beijo não foi dele e que é um jogador individual, Catarina desabafa com Sara e diz ter feito “figura de urso”. Não gostou de o ouvir a empurrá-la para o Ricardo João e sentiu que Norberto a “rasgou”. Sara mostra-se chocada e em confessionário diz que Catarina está realmente a gostar de Norberto e espera que não seja jogo da parte dele.
Catarina acaba por falar com Norberto, diz que ele fala demasiado, confessa não ter gostado do que viu e remata dizendo que hoje irá dormir noutra cama. Pouco depois, Catarina aproveita para dizer também a João que não gostou de ver imagens dele a contar na Casa que já a conhece.
Cada um para o seu lado Catarina reage a imagens de Norberto e confrota-o: «Não brincas comigo»
