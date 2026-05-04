Cadeira Quente ao rubro! Pedro ataca Liliana e confronto aquece a Casa

A Cadeira Quente arranca com os concorrentes a darem as boas-vindas a Liliana, que entra determinada e garante que vem para jogar, assegurando ainda que não traz mágoas do passado.

No entanto, o ambiente rapidamente aquece. Pedro critica a postura da colega e acusa-a de não se ter preparado da melhor forma, afirmando que está no “Secret Story Repetição”. O concorrente defende que Liliana entrou a disparar para todos os lados, na tentativa de assumir protagonismo.

Sem rodeios, Pedro pede à colega para “meter o travão”, mas Liliana reage de imediato e mantém-se firme: “Serei o que sou, paciência para quem não gostar”.

A troca de palavras intensifica-se e transforma-se num verdadeiro confronto. Liliana acusa Pedro de não ter argumentos e remata com uma farpa direta, afirmando que, dentro do jogo, o concorrente está apagado.