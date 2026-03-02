Cadeira Quente aquece com novo confronto entre Ana e Ricardo João

A Cadeira Quente marcou novo momento de tensão na gala do Secret Story 10. Entre acusações, indiretas sobre nomeações e confrontos diretos, vários concorrentes voltaram a medir forças perante as imagens exibidas.

A Voz deu início à Cadeira Quente com a análise de imagens que mostravam Ana a chamar Ricardo João de “atrasado”, bem como declarações em que o concorrente afirmou ter “beijado um sapo”, numa referência indireta à colega. Os momentos geraram discussão imediata e obrigaram os envolvidos a justificar as respetivas palavras.

De seguida, o debate centrou-se nas declarações de Luzia, que terá deixado no ar a intenção de nomear alguém sem revelar o nome. Perante o tema, Luzia explicou que se referia a Hugo, justificando a sua posição com as divergências e desentendimentos que ambos têm vindo a acumular dentro da Casa.

Durante a explicação, Catarina manifestou desconforto, reagindo com expressões e comentários de impaciência, chegando a fazer caretas e a afirmar que já estava farta de ouvir Luzia. O momento intensificou o confronto entre as duas concorrentes, que demonstraram novamente dificuldades em encontrar entendimento.

Com posições claras e relações cada vez mais fragilizadas, a Cadeira Quente voltou a expor os conflitos que marcam a dinâmica do jogo nesta edição do reality show.