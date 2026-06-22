Cadeira Quente explode: João Ricardo e Pedro Jorge em confronto após acusações de homofobia

No Secret Story - Desafio Final, a Voz inicia a Cadeira Quente ao questionar João sobre o que Sara disse que o Pedro replicou. Pedro afirma que apenas comentou o comportamento de João assim como o colega fez da sua edição. Questiona ainda “qual é o drama?”. João afirma que Pedro não sabe o que significa homofobia. Marisa afirma que João condenou Leandro por ser “vergonhoso” por forçar uma discussão a cantar, mas na sua opinião vergonhosa é a forma como João goza com Leandro. Leandro dá a sua opinião e confessa que João por várias vezes gozou com ele, mas sentiu que Pedro o usou como arma de arremesso. Marisa diz que Pedro pode ter muitos defeitos, mas ambos viveram este tipo de momentos com o Leandro no SS 09. Marisa e Pedro pedem desculpa se estão a ter empatia.

Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão. O concorrente expulso não vai chegar à grande final do programa. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

JOÃO RICARDO – 761 20 20 09

PEDRO JORGE – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

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