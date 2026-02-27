No Última Hora do Secret Story 10, Caio assiste a imagens de Luzia a revelar que tinha interesse nele... principalmente no seu físico. Veja as reações.
Caio surpreendido com imagens exclusivas de Luzia a lançar-lhe piropos: «Parabéns aos pais!»
No Última Hora do Secret Story 10, Caio assiste a imagens de Luzia a revelar que tinha interesse nele... principalmente no seu físico. Veja as reações.
- Secret Story
- Hoje às 17:45
