«Cala-te um bocadinho e ouve!»: Sara perde as estribeiras com Liliana

No Secret Story – Desafio Final, Liliana colocou Sara na "aterragem forçada", acusando-a de agir com superioridade e de se esconder atrás de uma "capa" que a impede de sentir "o que realmente sente". Sara respondeu de forma exaltada e pediu a Liliana que tomasse o xarope de noção. O bate-boca terminou com Sara a aconselhar a rival "a dormir mais um bocadinho".

Depois de Afonso ter abandonado a casa, chegou a hora de apurar um novo grupo de nomeados. Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



MARISA SUSANA – 761 20 20 14

SARA – 761 20 20 16

LILIANA – 761 20 20 17

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