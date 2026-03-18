No Secret Story 10, Eva passa-se com Diogo pela sua proximidade com Ariana. O concorrente compara essa amizade à de João e Eva, embora assuma que no lugar de Eva não sabe se aguentaria o que a mesma está a passar.
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Cansada da proximidade com Ariana, Eva passa-se com Diogo
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