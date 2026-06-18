Caos instalado. Relação de Sara e João Ricardo é comentada e concorrente reage: «Eu não fiquei confortável!»

No Secret Story - Desafio Final, a próxima pergunta é se seriam capazes de magoar alguém por jogo. Marisa é a única que responde que sim e justifica pois sente que magoou Sara ao dizer que quer chegar à final sozinha. Depois de refletir, Marisa muda a sua resposta e João discorda pois lembra-se da colega ter admitido que fazia tudo por jogo. Marisa afirma que Leandro também está no tapete errado mas o lesado discorda. Sara explica que Leandro já a magoou e Leandro acusa a colega de estar cansada e ser esquecida.
Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
BRUNO SIMÃO - 761 20 20 04
JOÃO RICARDO - 761 20 20 09
SARA - 761 20 20 16