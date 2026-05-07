Caos total! Escolha de convidados para a festa gera onda de indignação

No Secret Story - Desafio Final, a equipa amarela escolheu a equipa vermelha. João Ricardo agradeceu ironicamente a Flávia pela "consideração" e incentivou-a a ir com o seu novo amigo, Pedro Jorge. Afonso e João elogiaram a postura de Leandro, enquanto Marisa Susana admitiu que é preciso "mudar a rota". Liliana aproveitou para atirar a Ana, acusando-a de ser incapaz de tomar uma posição.

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VOTAÇÃO PARA SALVAR :

ANA – 761 20 20 02

ARIANA – 761 20 20 03

BRUNO SIMÃO – 761 20 20 04

LEANDRO – 761 20 20 11

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